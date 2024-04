LIVE Cobolli-Kotov 1-6 4-3 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

30-40 Palla break. In corridoio il dritto diin uscita dal servizio. 30-30 Risposta aggressiva ed accelerazione con il dritto incrociato. Alè Flavio! 30-15 Non passa il tentativo di palla corta di rovescio del toscano. 15-15 Dritto inside in e stop volley a segno per. 15-0 Scappa via il dritto lungolinea dell'azzurro. 4-3 Game. Servizio e dritto a segno per il toscano, che resta avanti in questoset. AD-40 Comanda lo scambio a suon di ...