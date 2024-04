LIVE Cobolli-Kotov 1-6 2-1 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL DALLE 13.00 LADI BERRETTINI-MUNAR (3° MATCH DALLE 13.00) LADI FOGNINI-DJERE (4° MATCH DALLE 13.00) 40-0 Terzo servizio vincente consecutivo del. 30-0 Flavio nuovamente a segno con un’ottima seconda al centro. 15-0 Servizio vincente. 2-2 Game. Con un’improvvisa accelerazione di dritto incrociato il russo tiene la battuta. 40-15 Scappa via purtroppo in questo caso l’accelerazione di dritto del toscano. 30-15 Va meglio invece con il dritto in top e soprattutto con l’inside in. 30-0 Ancora una voltalitiga con il rovescio in back. 15-0 Di un soffio lunga la ...