LIVE Berrettini-Munar | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | a breve in campo In palio i quarti contro Sonego

17:53 Matteoche è tornato nel Challenger di Phoenix, giocando un ottimo tennis e arrendendosi solo a Nuno Borges nell'atto conclusivo. Poi ha giocato un ottimo set e mezzoAndy Murray, prima di cedere alla distanza, anche complice un leggero malore. Adesso per lui il secondo impegno sulla terra battuta, dopo che al 1° turno ha estromesso la tds n.6 Shevchenko. 17:50 Pavel Kotov elimina Flavio Cobolli per 6-1, 7-6(5)! Adesso ci proverà Matteoa regalarsi un quarto di finale...