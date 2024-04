LIVE Berrettini-Munar 6-4 | 4-5 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | interrompe la striscia negativa l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL LADI COBOLLI-KOTOV LADI FOGNINI-DJERE (4° match dalle 13.00) 30-40 Ancora un ottimo lob di. Set point. 30-30 Scambio lunghissimo e molto bello, in cuiha girato il punto con un ottimo dritto carico, ma ha poi subito il gran pallonetto in recupero di. 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Passante molto intelligente, basso di rovescio dello spagnolo. Fuori la demi-volèe del romano. 15-0 Servizio e dritto diche deve salvare il parziale. 5-4 Game a zero per unrinvigorito. 40-0 Bene lo spagnolo con il dritto ...