LIVE Berrettini-Munar 4-3 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 7° game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-NAGAL LADI COBOLLI-KOTOV LADI FOGNINI-DJERE (4° match dalle 13.00) 4-3 MOLTO PROFONDA LA GITTATA. Decolla il rovescio dello spagnolo. 30-40 Arriva male stavolta sul rovescio in recupero. Altra chance di15-40 CEDEDA FONDO. Ottimo ritmo di! 15-30 Decolla il dritto di. 15-15 Ottimo attacco di dritto e punto dello spagnolo. 0-15 Errore “interessante” dicon il rovescio in apertura di 7°. 3-3 Ottimo approccio in back di, che manda fuori ...