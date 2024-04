LIVE Berrettini-Munar 0-1 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

1-0 Si allunga il back di Matteo. 40-15 Rovescio in rete di. 30-15 Servizio e dritto in rete di. 30-0 In scivolata non controlla il dritto. 15-0 Decolla il dritto del finalista di Wimbledon 2021. Jaumeal servizio 18:04non vince due partite di fila da Wimbledon 2023, quando raggiunse gli ottavi perdendo in 4 set da Alcaraz. 18:02 Giocatori in campo! 18:00 L'ex numero 6 del mondo cerca un quarto di finale che lo porterebbe provvisoriamente in 115ª ...