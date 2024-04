LIVE – Bahcesehir-Varese 77-69 | Europe Cup 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilindi, sfida valida come ritorno delle semifinali dellaCupdi. Dopo la partita tesissima dell’andata, gli uomini di coach Bialaszewski volano in Turchia alla ricerca del pass per la finale. All’Itelyum Arena sono stati i lombardi a vincere al termine di una partita di cuore, appassionante, dai continui cambi di risultato: sono stati proprio i turchi ad allungare per primi, subendo poi la grande rimonta nel secondo quarto. Il terzo parziale ha visto di nuovo ilprevalere, ma alla fineè cresciuta difensivamente e si è aggiudicata il match con un solo punto di vantaggio. Non potrà essere, quindi, una partita di gestione, per ...