L’Italia spenderà 29 miliardi in armi | ne sarebbero bastati cinque per migliorare la nostra sanità

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quello che mi lascia stupita in questo periodo è il Silenzio. Il silenzio assordante dei cittadini, delle istituzioni, dei partiti politici. Silenzio che fa da contraltare al rumore delle bombe, al grido dei bambini sotto le macerie, alla propaganda di guerra che ci viene propinata ogni giorno. Silenzio non in grado di formulare, neanche sottovoce, la parola pace, anche se la moltitudine silenziosa non è per la Guerra. Guerra che arricchisce pochi, impoverisce molti e distrugge vite, storie, culture, valori. Penso al nostro paese che, in nome del pareggio di bilancio inserito in Costituzione, ha compresso diritti incomprimibili secondo la Corte Costituzionale, quali il diritto alla salute, il diritto all‘istruzione, il diritto ad avere una vita dignitosa. Sono aumentati i nuclei familiari in povertà assoluta, circa 8,9% della popolazione residente; sono più di 3 milioni gli italiani ...