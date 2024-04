L’Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria svela i cambiamenti di questa edizione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)durante un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni hato poco prima dell’inizio dedeisu cosa si focalizzerà maggiormente il reality e cosa il pubblico dovrà aspettarsi. Inoltre, ha anche dichiarato di voler incentrare il programma sui racconti dei naufraghi e non sul trash e discussioni, come accaduto nelle passate edizioni. Infine, la conduttrice ha ipotizzato la motivazione che avrebbe spinto Mediaset a scegliere proprio lei al timone dedei: le novità dia pochi giorni dall’inizio dedei...

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 sono sbarcati oltreoceano per iniziare ad ambientarsi sulle spiagge che li vedrà protagonisti per alcune settimane. Ma come spesso accade sono nate subito ... (anticipazionitv)

Matilde Brandi in partenza per L'Isola dei famosi: assente al matrimonio di Manila Nazzaro - Matilde Brandi prima di partire per L'Isola dei famosi ha lasciato un messaggio sui social per il matrimonio di Manila Nazzaro ...notizie

Isola dei Famosi 2024, da Joe Bastianich a Selen: ecco chi sono i concorrenti della nuova edizione - Sono due gli appuntamenti settimanali previsti per l’Isola dei Famosi 2024: il reality andrà in onda in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity il lunedì e il giovedì alle 21.20. Non mancheranno gli ...corriere

