L’ipotiposi rispiegata alla belva Salvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Acrobazie mirabolanti del “Foglio”. Finire a “Belve” (quale onore!) chiamati in causa nell’intervista a Matteoper l’uso sconsiderato della parola “ipotiposi”. I fatti: acquattato sullo sgabello,versione medioman-tenerone ha parlato di tante cose: del suo rapporto con Bossi e con “l’uomo Tigre”, del burraco, del fatto che dal vivo è meno grasso che in TV, e che con la serie “Rocco” ha “scoperto un mondo che non conosceva” (vai a capire). Ma quell’“ipotiposi” non gli è andata giù. Va bene tutto ma “ipotipotico” no. A “ipotiposi”, tirata fuori con consueta astuzia da Fagnani,va in schermo blu. Strizza l’occhio, aggrotta le ciglia, sembra preoccupato (è il contributo del Fogliocrescita culturale del paese, come Di Maio quando disse “impeachment” da Fazio e tutti giù a googlare, ma a ...