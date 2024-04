L’innovazione al servizio della valorizzazione dei talenti | PlanetPay365 regala a due dipendenti una giornata al Viola Park con la Fiorentina

Recensione: PC All in One GAHUU 27 Pollici – L’ Innovazione Incontra la Potenza Il PC All in One di GAHUU ridefinisce il concetto di efficienza e design nel mondo dei computer desktop. Con un prezzo ... (windows8.myblog)

(Adnkronos) - Como, 12/03/2024 - Il settore farmaceutico richiede flessibilità produttiva, minimizzazione degli sprechi e mitigazione dei rischi di contaminazione come elementi chiave. Per ... (liberoquotidiano)

Como, 12/03/2024 - Il settore farmaceutico richiede flessibilità produttiva, minimizzazione degli sprechi e mitigazione dei rischi di contaminazione come elementi chiave. Per soddisfare tali ... (sbircialanotizia)

MooneyGo raggiunge i 2 milioni di utenti registrati - MILANO (ITALPRESS) - MooneyGo, tra le app digitali leader in Italia nei servizi per la mobilità, ha diffuso i dati relativi al 2023, anno in cui ha fatto ...italpress

Pagamento pensioni estero: da luglio 2024 si cambia - A partire da luglio 2024, si assiste a una significativa trasformazione nel metodo di pagamento delle pensioni italiane per i residenti all’estero. L’INPS ha deciso di eliminare l’uso dell’assegno ...tag24

Servizi imprese. L’Its Sati formerà tecnici qualificati - Nasce a Firenze la Fondazione Sati per formare tecnici qualificati in vari settori. La Regione Toscana investe nei percorsi Its per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e l'innovazione.lanazione