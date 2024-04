Linciato per aver mangiato in bagno | orrore alla moschea di Chicago | immagini forti | Video

"Ricordo a tutti coloro che dicono 'boicottiamo' che dietro questo invito c'è sempre un'azienda fatta di gente che lavora" : Rosario Fiorello lo ha detto a Viva Rai 2 in riferimento alla polemica ... (liberoquotidiano)

Il linciaggio via social dimostra il livello vomitevole di un conflitto pubblico oramai degradato e avvelenato dall’odio verso Israele. Nel silenzio del Pd, della destra e degli intellettuali (huffingtonpost)

Chicago: ragazzo Linciato perché ha mangiato in moschea durante il Ramadan - Un punizione "esemplare" per il giovane che ha interrotto il digiuno durante il mese del Ramadan. Per l'intera durata, dall'alba al tramonto i musulmani devono, infatti, astenersi dal bere, mangiare, ...tg.la7

Haiti, dove nessuno è al sicuro - America latina (Internazionale) Gang scatenate nel paese senza legge né pace: uccisioni, saccheggi, incendi ovunque. E c’è chi esulta se in risposta qualcuno viene Linciato. Si torna a parlare di inte ...ilmanifesto

Linciato per aver mangiato durante il Ramadan: il video choc - Questo sacro periodo per i musulmani impone il digiuno dall'alba al tramonto, durante il quale devono astenersi non solo dal cibo e dal bere, ma anche dal fumo, dall'ascolto di musica e dalle attività ...la7