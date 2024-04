L’incapacità dei servizi russi di gestire le info degli Usa ha portato al Crocus

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Noi siamo andati preparati conrmazioni autentiche e credibili da passare ai, ma loro non fornivano mairmazioni significative o che non fossero trasparentemente fuorvianti”. Così racconta, in un articolo pubblicato dal Financial Times, l’ex-funzionario della Central Intelligence Agency Douglas London, che commenta per la testata britannica i tragici fatti avvenuti lo scorso 22 marzo alCity Hall di Mosca. Durante il suoo, London si è ritrovato spesso a doversi interfacciare con Mosca, in un rapporto che le sue parole descrivono come tutt’altro che facile. Le parole citate all’inizio si riferiscono a un fatto avvenuto ai tempi della precedente amministrazione statunitense: dopo aver ottenutormazioni sui rischi concreti di atti terroristici commessi in ...