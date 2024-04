Libertà di stampa? In Afghanistan è solo un miraggio per le donne

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Life&People.it Non sempre l’istituzione di una giornata mondiale è la soluzione ad un problema. Ladi stamp, il prossimo 3 maggio celebrerà undici anni dalla proclamazione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del World Press Freedom Day. Una ricorrenza che avrebbe dovuto spronare i governi a garantire il rispetto delladi espressione; tuttavia, il corso della storia dimostra come questo, purtroppo, non sempre sia accaduto. Non sono, infatti, pochi, i Paesi in cui ladiè profondamente minata o, addirittura inesistente. Primo fra tutti, l’: qui, certi giornali indipendenti che denunciano la condizione dellesono messi al bando e sottoposti ad una vera e propria censura. La progressiva perdita dei diritti delle ...