L’IA arriva sui OnePlus con AI Eraser | ecco quando e su quali modelli

La notizia non è passata volutamente in sordina. È stato lo stesso comando della Naval Air Station, la base aeronavale statunitense di Sigonella , a riferire – veicolando una nota sul suo sito ... (lanotiziagiornale)

One Plus punta sull’AI: arriva la funzione Eraser AI - Oggi OnePlus presenta ufficialmente AI Eraser, una rivoluzionaria funzione di editing delle immagini per gli smartphone OnePlus. Frutto dello sviluppo basato ...techzilla

Investimenti, l’IA aiuta la gestione ma il capitale umano resta fondamentale. Ecco una simulazione - Rendimenti più alti e meno rischi. Ma anche l’indispensabile lavoro umano per dirigere le macchine. Si può riassumere in queste poche parole l’effetto ...ilmessaggero

Germania, studente rifiutato dall’Università Tecnica di Monaco: tesi potenzialmente scritta con l’IA - Studente rifiutato in Germania per presunto utilizzo di IA per creare la propria tesi di laurea per il programma 2023/2024 ...tag24