L’esultanza di Manna in tribuna dopo il raddoppio della Juve

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Finisce 2-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia frantus e Lazio. Con i bianconeri che hanno fatto tutto nella ripresa con Chiesa e Vlahovic. Quello però che ha colpito di più è stato un fotogramma dell’esplosione di gioia inil. L’immagine restituisce infattidei dirigenti bianconeri tra cui Cristiano Giuntoli e Giovanni, prossimo direttore sportivo del Napoli. Il gesto è diventato virale in poco tempo ed è stato interpretato in vari modile voci che vorrebbero il dirigente bianconero pronto a sposare il nuovo progetto del Napoli e a lasciare laa fine stagione. Alcuni hanno interpretato come un “Ma dove vai!” altri invece hanno ipotizzato la ...

Juventus, Manna al Napoli agevolerebbe l'approdo di Pompilio e Stefanelli come dirigenti - La società bianconera potrebbe modificare il settore dirigenziale, con Giuntoli pronto a riportare due suoi ex collabatori ...it.blastingnews

Highlights e gol Juve-Lazio 2-0: le immagini del match – VIDEO - Highlights e gol Juve-Lazio, ecco le immagini del match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia – VIDEO La Juve si porta a casa la semifinale di andata di Coppa Italia, battendo così la L ...juventusnews24

Manna Napoli, l’affare si farà Lui intanto esulta così per la Juve – FOTO - Manna Napoli, il ds si trasferirà al club azzurro In attesa di novità lui esulta così per la sua Juve: la FOTO che circola sui social Il nome di Giovanni Manna, dalla giornata di ieri, circola con in ...juventusnews24