L’Equipe boccia Stéphanie Frappart | 1 in pagella per Lione-Valenciennes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 14 agosto 2019 è stata la prima arbitra a dirigere una finale di Supercoppa UEFA di calcio maschile, dirigendo il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, ed è considerata tra i miglior fischietti al mondo. Oggi peròè al centro di una polemica che riguarda lei e il quotidiano, che l’hata duramente per la direzione arbitrale di(Coppa di Francia), assegnandole il voto di ‘1’. Un punteggio che ha scatenato polemiche e critiche, giustificato dal quotidiano francese per l’analisi di alcuni episodi come “il mancato rigore su Nuamah” e “la gestione del recupero”, oltre ad un penalty concesso a Lacazette.– che rifiuta le accuse di sessismo – aggiunge: “Come al solito, quando si tratta di voti, tutto è ...