Leonor di Spagna | la verità sul suo ex compagno | Gabriel Giacomelli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una Pasqua diversa dal solito perdi. La futura Regina ha trascorso le recenti festività da sola, a New York, senza il padre Felipe, la madre Letizia e la sorella minore Sofia. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalle parti di Madrid, la Principessa ha rivisto un amico speciale,, che nell’ultimo anno è stato etichettato come fidanzato della diciottenne.die lasul fidanzatodiha approfittato della pausa pasquale per volare a New York e raggiungere, il coetaneo conosciuto durante il periodo di studi all’UWC Atlantic college nel Regno Unito. La loro amicizia ...

Quando re Alfonso XIII di Spagna scriveva a Padre Pio - L'articolo rivela tutti gli indizi anche sullo slancio mariano di Leonor di Borbone, primogenita di re Felipe VI e della regina Letizia di Spagna, una delle cinque principesse d'Europa destinate a ...ansa

Leonor di Borbone, il primo viaggio da sola a New York per incontrare un "amico speciale" (che non è il suo fidanzato): chi è Gabriel Giacomelli - La principessa Leonor di Borbone è alle prese con il suo primo viaggio da sola. L'erede al trono di Spagna, 18 anni, ha scelto New York come meta probabilmente, dicono i tabloid, ...ilmessaggero

LETTERA Quando re Alfonso XIII di Spagna scriveva a Padre Pio chiedendo l’intercessione per guarigione dei figli - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Nel numero da domani in edicola di “Maria con Te”, settimanale mariano del gruppo editoriale San Paolo, è pubblicata la lettera di Re Alfonso XIII che scrisse a san Pio ...statoquotidiano