L’Empoli ci mette impegno | idee e mentalità Ma deve ritrovare quanto prima la via del gol

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di Simone Cioni Al ritorno dalla trasferta di Milano, sul campo della capolista Inter,ha come facilmente pronosticabile gli stessi punti di quando è partito, ma anche una dose in più di consapevolezza. Dopo aver perso di misura, ma onestamente senza mai impensierire realmente gli avversari, contro Milan e Bologna, gli uomini di Nicola hanno infatti portato con personalità e coraggio la propria idea di gioco in casa della squadra più forte della Serie A. Gli azzurri, nonostante tutte le difficoltà relative all’enorme qualità degli avversari, non hanno infatti rinunciato a giocare dal basso, sviluppando anche diverse interessanti azioni e accompagnando pure con più uomini la manovra. Indubbiamente più fluida a sinistra con gli scambi nel breve tra Pezzella, Bastoni e Cambiaghi, sempre pronto a creare superiorità numerica da quella parte, oltre a qualche ...