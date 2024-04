Legnano | scioperano i giocatori senza stipendio | a rischio la partita contro il Real Calepina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – “Tutto il gruppo è unito, abbiamo deciso di prendere di petto la situazione e far valere i nostri diritti. Molti di noi sono padri di famiglia, questo è il nostro lavoro e per molti l’unica fonte di reddito, non possiamo permetterci di non avere certezze sul nostro futuro“. Idelminacciano di non scendere in campo domenica per la prossima gara del campionato di serie D a Grumelloil. Se entro sabato la società non provvederà a pagare gli stipendi arretrati, domenica i lilla non giocheranno. Ad alcuninon è ancora stato versato il compenso di febbraio, altri quello di gennaio e ai più giovani è stato proposto un taglio del 50% del compenso, riducendo di meno della metà il rimborso spese. Domani ...