Legnano | cane rottweiler vaga libero per il quartiere | padrone multato per 170 euro

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Milano) – Aveva lasciato il suodi razzadi circolare senza controllo e si è meritato una multa da 170. Nel corso del fine settimana di Pasqua, a seguito di una segnalazione pervenuta al comando di corso Magenta, il personale della Polizia locale ha infatti recuperato unchevain via Massimo d’Azeglio, nel rione Oltrestazione. Una volta fermato il, gli agenti hanno provveduto a leggere il microchip rilevando così la registrazione dell’animale in un’altra Regione italiana e il nome del proprietario dello stesso. Una volta risalti a quest’ultimo, gli agenti hanno provveduto a riconsegnargli ilsanzionandolo per la somma complessiva di 170 ...

