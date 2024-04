Legionella in un hotel a Montecatini | sigillate due camere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Terme, 3 aprile 2024 – Il Comune ha emesso un’ordinanza che stabilisce di sigillare duein un albergo in base a un caso disegnato dall’ufficio prevenzione e igiene pubblica dell’Asl Toscana Centro. Il provvedimento non costringe l’a interrompere l’attività complessiva, quindi niente allarmismi. Laè un genere di batteri gram-negativi aerobi. Penetra nell’ospite attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito a inalazione di aerosol contaminati o più raramente di particelle di polvere da essi derivate per essiccamento o aspirazione di acqua contaminata. Spesso si tratta di acqua nebulizzata: il processo di nebulizzazione dell’acqua avviene ogni qualvolta che l’acqua entra in contatto con una superficie solida. La...