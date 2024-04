L’editoriale Cara sinistra | se vuoi davvero aiutare Ilaria Salis lascia parlare il “silenzio”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024)politica e mediatica, se dalle vostre parti pensate di voler faregli interessi didovreste valutare a questo punto una sola cosa: abbassare il volume della propaganda. Ei “silenzi” della diplomazia: quella che, su casi ben più complessi di questo, è riuscita a risolvere per il meglio l’impasse. Ossia a riportare in Italia i nostri concittadini in difficoltà in contesti sensibili (Alessia Piperno) o i cittadini stranieri (Patrick Zaki) che hanno elevato il Belpase a patria d’elezione. È evidente ogni giorno di più: la politicizzazione della vicenda della maestra brianzola, in stato di fermo a Budapest con l’accusa di far parte della Hammer band (un gruppo di picchiatori antifascisti dediti, sulla falsariga ...