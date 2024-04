Leclerc apre una gelateria a Milano insieme a Grom Ecco cosa sappiamo su LEC

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Di sicuro c’è solo che si chiamerà LEC, che sarà una, che aprirà a, che ci sarà il know how dei fondatori die che di mezzo c’è Charles, prima guida della Ferrari in Formula Uno, attualmente al secondo posto della classifica dei piloti del campionato del mondo. Poche notizie che hanno incuriosito gli addetti ai lavori e gli amanti del gelato di qualità. Per saperne di più bisognerà aspettare il prossimo 11 aprile, quando allo Spazio Vitale Barberis Canonico, al numero 23 di via Solferino, una conferenza stampa chiarirà i dettagli del progetto e il ruolo rivestito dal ventiseienne pilota. All’appuntamento ci sarà il campione monegasco, il suo procuratore Nicolas Todt, figlio dell'ex Team Principal della Ferrari ed ex presidente Fia, Jean, e i due “inventori” del marchio torinese di ...