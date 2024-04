Lecce Corvino | «Il direttore sportivo non si limita solo al mercato»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le parole di, ds del, all’incontro “Ieri, oggi, domani: il metodo– L’evoluzione dello scouting in Italia” Pantaleodel, ha fatto un incontro con gli studenti del corso di laurea di diritto e management dello sport dell’Università del Salento dal titolo “Ieri, oggi, domani: il metodo

La vittoria di Salerno, contro i padroni di casa della Salernitana, nello scontro salvezza ha portato in cassaforte punti estremamente importanti. I salentini hanno compiuti un altro, fondamentale, ... (metropolitanmagazine)

Il momento della squadra, l`esonero di Roberto D`Aversa e l`arrivo di Luca Gotti in panchina, il lavoro di Pantaleo Corvino ma non solo. Il... (calciomercato)

Corvino in cattedra: modello, scouting e confessioni tra ieri e oggi - Il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha incontrato gli studenti del Corso di laurea in Diritto e Management dello Sport in un incontro intitolato "Ieri, oggi, domani: il metodo Corvino. L'evolu ...calciolecce

Lecce, Pantaleo Corvino incontra gli studenti del Corso di laurea in Diritto e Management dello Sport - Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento Luigi Melica e del Presidente del Corso di laurea Attilio Pisanò, l'ospite dialogherà con il giornalista sportivo Giuseppe Calvi.lagazzettadelmezzogiorno

Falcone Ora vale 20 milioni, ma Svilar… - Il Corriere dello Sport di oggi ha esaltato la prestazione del portiere del Lecce, l'ennesima contro la compagine romanista ...calciolecce