Le Università chiedono stop a bandi con Israele | il ricercatore Ispi a Notizie com | “Preoccupato per la violenza ideologica”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sette operatori dell’Ong World Central Kitchen a Gaza sono morte in seguito a un raid aereo dell’esercito israeliano. La Commissione Ue ha chiesto un’indagine approfondita, mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani chiede adi chiarire la vicenda. Dopo il raid isrealiano a Damasco in cui è stato ucciso l’alto comandante pasdarn Mohamed Reza Zahedi, la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei ha avvertito cheverrà punito. Lea bando con, il.com: “per la” (Ansa Foto) –.comSecondo il sito Haaretz, l’attacco in cui sono morti gli operatori ...

GPS sostegno I fascia, i docenti specializzati e specializzandi chiedono la proroga per l'a.s. 2024/2025: flash mob il 5 aprile: I docenti specializzandi sostegno VIII ciclo del TFA sostegno dell'università di Roma Tre e di altri atenei del Lazio e nazionali hanno organizzato un flash mob per chiedere la proroga delle assunzioni da graduatorie prima fascia sostegno (ex art. 59). Ne dà ...

Aumentano i casi di Dengue in Italia, gli esperti: 'Agire ora': Ma per salvare l'estate e il turismo, gli esperti chiedono azioni coordinate e tempestive. In particolare Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'università del Salento, all'Adnkronos Salute ha ...