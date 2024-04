Le Relazioni Difettose – L’insofferenza per la vita coniugale | i miei tradimenti e la paura del divorzio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cara Ester, ecco approdare anche me, tra le righe della tua rubrica. Tutto inizia 4 anni fa, con i 40 anni in arrivo, un figlio di 2 anni, famiglie lontane e rapporto con mio marito quasi totalizzante tanto da farmi dimenticare di essere una donna e totalmente assorta ad essere moglie e mamma. Sesso: le regole per salvare la coppia dal tradimento (parola di esperta!) X Fa capolino lui, fugace amore estivo straniero, ...