Le racchette spezzine puntano al colpo grosso alle finali nazionali di Roma

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 3 aprile 2024 - Dopo le tante prove disputate nei circoli della Provincia spezzina si è svolto sui campi della Nuova Vtta di Genova il Master regionale Tpra che ha visto la partecipazione di ben 137 giocatori. La delegazione spezzina era rappresentata da 44 atleti che si sono aggiudicati diversi titoli e soprattutto la possibilità di disputare a maggio ledella riuscitissima rassegna Trpa. Sarà una bellissima emozione affrontare l’impegno in contemporanea con gli Interdiche vedranno in scena i migliori atleti del circuito. In attesa della grande provana proseguono i tornei in Provincia. Nel fine settima, sabato e domenica, si gioca il singolare all’impianto di San Benedetto. Il 14 aprile è in programma il doppio misto al Tc ...