Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 aprile | la rassegna stampa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il tema centrale nelle aperture odierne è quello dedicato al conflitto in Medio Oriente e alla "strage di volontari" a Gaza, dove sette volontari della Ong americana World Central Kitchen sono stati uccisi da un drone di Israele che poi ha ammesso "l'errore" parlando di "tragico incidente". E gli Usa chiedono di "indagare". Per lo sport spazio alla ritrovata Juventus di Allegri che, nella semifinale di andata di Coppa Italia, supera la Lazio per 2 a 0 con Chiesa e Vlahovic