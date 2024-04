Le previsioni meteo della capitale per giovedì 4 aprile

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Agenzia Nova) – Cielo poco nuvoloso in mattinata, soleggiato nel pomeriggio. Temperatura compresa tra 10 e 18 gradi.

Roma, 3 aprile 2024 – E’ atteso per il weekend il ritorno del bel tempo, ma con temperature alte, decisamente ‘fuori dalla norma’ per il periodo. L’Italia sarà intrappolata in una grande ‘bolla’ che ... (quotidiano)

Sta per tornare l?anticiclone nordafricano che porterà un'ondata di caldo anomalo tra il prossimo weekend e lunedì. Si raggiungeranno, e in alcuni casi supereranno, punte di... (leggo)

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite ... (italiasera)

meteo, in arrivo il caldo anche al Nord: le previsioni del 4 aprile - E anche il primo weekend dopo Pasqua sarà di bel tempo. Secondo .ilmeteo.it nelle prossime ore avremo cielo sereno seppur con qualche veloce passaggio nuvoloso. previsioni per domani Al Nord la ...tg24.sky

Ultime ore di piogge, tempo in miglioramento - Migliorano le condizioni meteo sul territorio regionale. Arpav segnala che per oggi, mercoledì 3 aprile, e domani, giovedì 4, non sono previste precipitazioni significative. Alla luce delle previsioni ...vicenzatoday

meteo, previsioni weekend: temperature anomale ed estive nel fine settimana - Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend dopo Pasqua Cosa accadrà nel primo ed ufficiale fine settimana del mese di Aprile Ebbene grazie al rinforzo dell'anticiclone le condizioni ...meteo