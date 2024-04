Le parate di Carnesecchi tengono aperta la doppia sfida Male centrocampo e fasce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze.e le suesono decisive in una serata in cui per il resto c’è poco da salvare. Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-0: tutti i voti ai nerazzurri nella semifinale d’andata di Coppa Italia 2023/24. Fiorentina-Atalanta 1-0, le pagelle7 – Para il parabile e anche di più, ovvero tutto tranne la traiettoria impossibile di Mandragora. Djimsiti 6 – Oltre a dover tenere un occhio su Kouamé che vaga per il campo, deve anche chiudere spesso e volentieri su Beltran che arriva da dietro. Logicamente, annaspa. Hien 5.5 – Rispetto alle ultime uscite soffre la mobilità della punta avversaria, che deve inseguire su porzioni di campo più ampie anche in orizzontale. Kolasinac 5 – Gonzalez lo fa sudare freddissimo: non trova mai tempo e contromisure per ostacolarlo. Holm 5 – In difficoltà nel contenimento di Parisi ...