Le momfluencer “fanno male” alle neomamme | i risultati dello studio

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 3 aprile 2024)di nuovo nel mirino. Se si discute ormai da molto tempo, infatti, dei possibili effetti dell’esposizione dei minori su internet da parte dei genitori influencer, da qualche tempo gli studi si stanno concentrando anche su un altro aspetto negativo: gli effetti della fruizione di tali contenuti sulle mamme. Un nuovo, pubblicato sul Journal of Broadcasting & Electronic Media, ha sottolineato infatti come spesso il momfluencing abbia conseguenze deleterie per la salute mentale delle madri esposte a tali video e foto. Nel nuovo, i ricercatori hanno sottolineato in particolare come molti profili di ‘’ tendano a imbellire la genitorialità anche nei suoi aspetti più difficili, promuovendo standard irrealistici con case sempre in ordine, bambini felici e mamme truccate e pettinate in ...