Le migliori macchine per fare la pasta fresca a casa come una volta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Manuali o elettriche, sfogliatrici e anche imtrici: ecco 15per preparare la, in pochi minuti e a regola d’arte

Essenziali o pluriaccessoriate: 15 macchine compatibili con le capsule più utilizzate per chi vuole farsi un buon caffè in pochi secondi (wired)

GP Giappone, l’anteprima: 5 domande verso Suzuka - Soprattutto, stiamo assistendo ad una F1 in cui, se nessuna delle prime cinque macchine si rompe, per gli altri diventa difficile andare a punti. L’esserci riusciti in due occasioni è un grande merito ...autosprint.corrieredellosport

Intelligenza artificiale: Aiart, il 6 aprile a Varese convegno “Le macchine possono pensare” - “Le macchine possono pensare ... cosa si può fare con l’intelligenza artificiale e cosa si dovrebbe fare per migliorare la vita delle persone”; “L’applicazione dell’AI nella produzione musicale”.agensir

Ottima macchina per il caffè De'Longhi EC260.BK in sconto del 7% - Chiama altri un caffè sempre di prima qualità con la macchina per il caffè De'Longhi EC260.BK grazie allo sconto del 7% su Amazon!telefonino