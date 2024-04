Le lezioni di Carla Bruni e di Lana De Rey su alcol e dipendenze | la vera ricetta è la libertà dal giudizio degli altri

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La confessione dialla trasmissione Belve dovrebbe esserci di lezione – a noi che abbiamo ormai qualche annetto e abbiamo vissuti i fasti e i postumianni tra i Sessanta e i Settanta – così come quella (uguale e contraria) della cantantede Rey, icona per molti giovanissimi della cosiddetta Gen Z, i “ragazzini” nati a cavallo tra la fineAnni Novanta e il primo decennio del Duemila. Di cosa parliamo? Di. Che se ne faccia o meno uso o abuso. E anche alla faccia dei continui richiami alla sobrietà assoluta dell’immunologa Antonella Viola che rischia solo di colpevolizzare piuttosto che convincere.a Belve (Rai 2) intervistata da Francesca Fagnani (insieme nella foto di apertura) La confessione di ...

Neonati in vasca per l’edizione primaverile del Baby Acquatic’s Day - L’evento per la fascia d’età “0-4 anni” sarà domenica 7 aprile al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Il Baby Acquatic’s Day, a partecipazione gratuita, sarà tenuto dai tecnici della Chimera Nuoto ...arezzonotizie

Salvini a Belve: “Sui gay io e Vannacci abbiamo idee diverse. Non posso dare lezioni di morale a nessuno” (VIDEO) - "L'ultima delle mie intenzioni è quella di entrare nella vita privata di qualcuno". Peccato che Salvini entri a gamba tesa nelle vite private di migliaia di famiglie arcobaleno ad ogni comizio.gay