LE ILLUSIONI PERDUTE | IL GIORNALISMO TRA POLEMICHE MIRATE E RECENSIONI COMPRATE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La spregiudicata arte delè al centro de “Le”, uno dei capolavori di Honoré de Balzac da cui è stato tratto l’omonimo film di Xavier Giannoli. Il film, in onda mercoledì 3 aprile in prima serata su Rai Movie, è il racconto delle ambizioni edi Lucien Chardon de Rubempré, giovane e bellissimo poeta di campagna, di origini umili, che fugge dalla provincia verso Parigi con Madame Louise de Bargeton, sua colta protettrice, in cerca di una carriera letteraria. Nella splendente e spietata capitale Lucien entrerà nell’ambiente del, della politica e del teatro. Sulla sua pelle sperimenterà la forza del denaro, della corruzione e del potere. Incontrerà l’amore della giovane attrice Coralie, conoscerà il successo a cui seguiranno il dolore del fallimento e ...