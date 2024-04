Le differenze tra F23 e F24 e quando scegliere l’uno o l’altro | la guida rapida

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) F23 e F24 non sono modelli interscambiabili, perciò è opportuno sapereva utilizzato. Rileva infatti l’imposta o tassa da pagare, e il correlato obbligo gravante sul contribuente. Letra F23 e F24 (Pixabay)I rapporti tra Fisco e cittadini, i cd. contribuenti, sono caratterizzati da una serie di regole ben specifiche, che dispongono diritti, obblighi e eventuali agevolazioni per questi ultimi. Tra le regole essenziali troviamo quelle relative ai modelli o moduli, da utilizzare per relazionarsi con l’Agenzia delle Entrate e per rispettare date e scadenze dei pagamenti dovuti allo Stato. Di seguito in particolare vedremo in sintesi cosa sono i modelli F23 e F24, perché sono utili ai contribuenti e quali sono lesostanziali tra essi. Ecco una panoramica che ti ...