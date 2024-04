Le colpe di Israele e il dual use del conformismo antioccidentale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sul conflitto politico e militare in terra santa, culla di tutte le maggiori religioni monoteiste, ho sempre avuto una posizione analoga a quella che da tempo ho maturato nei confronti di ogni religione, riassumibile in un sostanziale agnosticismo. Anzi, che si trattasse dell’origine dell’universo o della ragnatela di reciproche sopraffazioni della questione israelo-palestinese, ho sempre trovato sorprendente come gli altri riuscissero invece a formarsi con tale facilità un giudizio univoco, inscalfibile e perfettamente definito. L’atroce spettacolo del 7 ottobre, e ancor più l’incredibile rapidità con cui è stato rimosso o consapevolmente sminuito da gran parte dell’opinione pubblica occidentale (per non parlare del resto del mondo), ben prima chemuovesse un dito per reagire, avevano cominciato a intaccare la mia equidistanza e a farmi propendere, almeno ...