Le certezze granata | Arriveremo nei playoff

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il gol che ha segnato sabato a Chiavari – un destro al volo da fuori area – rimarrà tra i più belli della stagione del Pontedera. Per preparazione corale, perché ha visto coinvolti altri 4 giocatori, e per esecuzione finale. E’ stato il terzo gol personale firmato da Lorenzo Ignacchiti, centrocampista classe 2004 e al debutto nei professionisti, dopo quelli realizzati al Pineto nella gara persa 4-1 all’andata, di testa, e alla Fermana, nella gara vinta 4-0 al ritorno, di sinistro. Un repertorio completo per un calciatore completo che a giugno tornerà all’Empoli e destinato a spiccare il volo. Intanto però il suo colore è il-Pontedera, e nonostante la perla confezionata, le sue parole subito dopo il 3-1 sono state di dispiacere: "Purtroppo la partita non è andata bene. L’avevamo rimessa in piedi dopo l’1-0, preso su calcio ...