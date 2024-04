(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono momenti che cambiano per sempre la storia. Quegli istanti che segnano il destino. Quello della Lazio all`Allianz Stadium di Torino contro...

Laziomania: Chiesa si rotola, ma stavolta il Var funziona - Ci sono momenti che cambiano per sempre la storia. Quegli istanti che segnano il destino. Quello della Lazio all`Allianz Stadium di Torino contro la Juve, nella.calciomercato

Laziomania: camaleontico e senza paura, Tudor si è già preso la squadra. Kamada è la sua prima vittoria - Con una rete di Adam Marusic in `Zona Caicedo` si apre come meglio non potrebbe l`avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Un successo pesante con cui.calciomercato