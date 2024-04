Lazio | Zaccagni tira un sospiro di sollievo | escluse fratture alla caviglia sinistra

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Mattiaè stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziatoscheletriche a carico dellaa seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus”. Lo si legge nella nota del club biancoceleste dopo l’infortuniorimediato dall’attaccante nel primo tempo del match contro la Juventus. “Il calciatore – prosegue dunque il report medico della– ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano pressoLab per quantificare i tempi di ...

