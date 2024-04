Lazio | infortunio Zaccagni | l’esito degli esami

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arrivano buone notizie per Igor Tudor dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus. L’attaccante Mattiaè stato sottoposto ad accertamenti dopo l’e gliclinici e strumentali non hanno evidenziato “fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus”, riporta la. Il calciatore “ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano pressoLab per quantificare i tempi di recupero”. Lasarà chiamata dal delicatissimo derby contro la Roma, in programma sabato 6 aprile alle ore 18:00. L'articolo CalcioWeb.