L’azienda napoletana Tea Tek di Felice Granisso nella prima Elite Lounge del 2024 di Intesa Sanpaolo

Alla Fondazione Banco Napoli l'età dell'oro dei grandi magazzini - L'evoluzione della società dei costumi e della moda a Napoli, le architetture commerciali eccezionali, l'ascesa della borghesia raccontati nella mostra e nel volume curati da Bianca Stranieri, docente ...ansa

Al via udienza appalti Rfi, attesa per dichiarazioni 'Sandokan' - È iniziata al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) l'udienza del processo sugli appalti dati da funzionari di Rfi in cambio di soldi e regali a ditte colluse con il clan dei Casalesi, in cu ...ansa

Eleonora Falcone: è napoletana la vincitrice della Shein X Global Challenge 2024 - E’ la napoletana Eleonora Falcone la vincitrice dello Shein X Global Challenge 2024 promosso dalla nota piattaforma di ecommerce di articoli moda e lifestyle. “Con la sua collezione Glowmantic – si le ...ildenaro