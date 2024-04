“Lavoravo alla Nasa poi ho deciso di tornare in Italia per fare ricerca” | la storia di Paola Pontecorvi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è una biologana che ha scelto diricerca innonostante le opportunità all'estero. L'ultima in Florida, dove ha lavorato a un progetto di ricerca nei laboratori della. Grazie ai fondi del Pnrr, è stata assunta come ricercatrice all'Università Sapienza di Roma, mascadenza del contratto non è certa che sarà rinnovata. Eppure è convinta della sua decisione: "Insai che qualsiasi cosa vorraiti dovrai impegnare il doppio, ma farcela non è impossibile".