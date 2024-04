L’autrice bestseller Julia Donaldson ad Arezzo per un evento speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Per festeggiare i 25 anni del mostro più amato dai bambiniincontrerà i lettori alla Libreria La casa sull’Albero diil 18 aprile alle 17.30 Il Gruffalo è una vera celebrity. Dal 1999 a oggi ha venduto complessivamente più di 28 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in più di 100 lingue. In occasione dei primi 25 anni dell’amatissimo Gruffalòincontrerà eccezionalmente i lettori per una performance seguita da firmacopie alla Libreria La casa sull’albero (via S. Francesco 15,) giovedì 18 aprile dalle 17.30 alle 19.30. L’è realizzato in collaborazione con Edizioni EL / Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni, che quest’anno festeggia 50 anni di attività. La storia. Un giorno un topino allegro e ...