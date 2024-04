Lautaro Martinez protagonista con l’UEFA | campagna per una giusta causa

(Di mercoledì 3 aprile 2024) C’ècomedi una nuova iniziativa promossa dal. L’attaccante e capitano dell’Inter si è messo a disposizione per aiutare le persone a imparare le pratiche di rianimazione cardiopolmonare, all’interno dellaGet Trained, Save Lives. LA– “Il nuovo chatbot interattivo della UEFA mette in contatto i tifosi con grandi campioni, insegnando a salvare una vita. Dopo il lancio del corso interattivo sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP) su get-trained.com, gli appassionati di calcio possono imparare a salvare una vita chiacchierando con, attaccante dell’Inter e della nazionale argentina. Lanciato dalla UEFA e dallo European Resuscitation Council (ERC), il nuovo chatbot è disponibile ...

Lautaro Martinez non ha segnato neanche contro l’Empoli ed è stato meno presente del solito. L’argentino comunque si gode la vittoria e lo fa con un post su Instagram. SUCCESSO – Quando c’è un ... (inter-news)

In studio di DAZN presente anche l'ex calciatore Valon Behrami . Ecco il suo parere su Mauro Icardi come prossimo attaccante del Milan (pianetamilan)

Impara la rianimazione cardiopolmonare con Lautaro Martínez - Il nuovo chatbot interattivo della UEFA mette in contatto i tifosi con grandi campioni, insegnando a salvare una vita.it.uefa

Lautaro, Haaland e Mbappé in crisi: cosa sta succedendo ai top attaccanti d’Europa - Non solo Lautaro, che con l’Inter non segna da febbraio: anche altri due top attaccanti al mondo, Haaland e Mbappé, attraversano un momento delicato. Il norvegese del City è stato definito addirittura ...corriere

Inter, tutto nasce in una riunione della scorsa estate - (Inter) Marco Barzaghi ai microfoni di Sky Sport analizza il momento attuale dei nerazzurri e torna alla scorsa estate quando tutto nacque in un preciso momento. “Lautaro Martinez e Thuram hanno tirat ...interdipendenza