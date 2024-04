Lautaro Martinez e Thuram a secco L’Inter spera in un rientro lampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024)di ritrovare il duo: i due attaccanti nerazzurri hanno passato un momento complicato. Da adesso in poi testa ai gol per mettere in ghiaccio lo scudetto. ATTESA – Simone Inzaghi, in queste ultime curve di Serie A,di tornare a contare sulla coppia formata dae Marcus. Il duo franco-argentino, nell’ultimo mese e mezzo, è stato assente dal tabellino: entrambi non hanno segnato per tutto il mese di marzo. Da inizio anno la coppia d’attacco delè stata una macchina da gol, nelle ultime uscite però qualcosa è rimasta inceppata. Con Inzaghi che ha dovutore nei gol di centrocampisti e difensori, senza contare ovviamente il gol di ...