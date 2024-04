Laura Pausini in esclusiva a FQMagazine | “Condurre il Festival di Sanremo? Lo amo | ma a distanza A Eurovision sarò a tifare Angelina Mango | ha cazzimma Il mio tour negli Usa? Infinita soddisfazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)continua a tenere alta la bandiera italiana nel mondo. Dopo il successo in Sudamerica l’artista per la leg americana della suanée e, dopo le date sold out di Houston e Los Angeles, ha proseguito il suo camino ad Orlando, Miami, Chicago, per arrivare all’ultima tappa al Madison Square Garden di New York il 6 aprile, dove si esibirà in 5 lingue per festeggiare i suoi 30 anni di carriera oltreoceano. Uniniziato in anteprima nei teatri lo scorso febbraio 2023, che ha toccato le più grandi arene, e proseguirà a novembre e dicembre con l’ultima leg, tornando In Europa, e in Italia, con uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia. Inoltre saranno due gli show a Londra il 4 e 5 novembre e bis anche a Milano 27 e 28 novembre. Salgono così a quota sei le date al ...