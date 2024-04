(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 apr. (Adnkronos) – I poliziotti di, nell?ambito di un servizio finalizzato al controllo di persone soggette a provvedimenti restrittivi da parte dell?Autorità Giudiziaria, hannoun uomo di 32 anni già sottoposto alla misura di prevenzione delladi Pubblica Sicurezza emessa dal Tribunale di Roma.Tra gliquello di non rincasare oltre le 21, che l?uomo aveva più volteto a marzo, come accertato dagli agenti del Commissariato di Fondi. L?ultimazione, venerdì scorso, gli è costata l?arresto. L'articolo CalcioWeb.

Latina – Ieri mattina a Latina , i Carabinieri dipendenti del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 35enne tunisino residente a Latina , sottoposto alla misura cautelare degli arresti ... (temporeale.info)

Latina: viola obblighi sorveglianza speciale, arrestato - Latina, 3 apr. (Adnkronos) - I poliziotti di Latina, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo di persone soggette a provvedimenti restrittivi da parte dell’Autorità Giudiziaria, hanno arres ...lanuovasardegna

SAN GIULIANO Un 42enne in custodia cautelare dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla convivente - I fatti sono avvenuti in provincia di Latina, ma l’uomo è residente nel Sudmilano ...ilcittadino

Fiorentina, con Italiano verso l'addio c'è Gilardino per la panchina. Ma De Rossi... - Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione. Una sensazione che già serpeggiava in casa viola negli ultimi mesi, anche perché.tuttomercatoweb