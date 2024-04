L’Atalanta non brilla | Mandragora sì | alla Fiorentina il primo round della semifinale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze. La peggior Atalanta del 2024 lascia Firenze con un risultato negativo di per sé, ma non così tanto se si considera il quadro d’insieme. La Dea al Franchi non, perde 1-0 contro unanettamente più convincente, ma nell’ottica del match di ritorno al Gewiss Stadium del 24 aprile ogni scenario è ancora aperto, anzi, spalancato. E non è poco. Con Gasperini squalificato e relegato in uno Skybox insieme al fido Cristian Raimondi – comunque bersaglio dei cori del Franchi già nel prepartita e poi in maniera ricorrente nei novanta minuti – nemmeno il talismano Tullio Gritti in panchina basta per strappare almeno un pareggio in una serata in cui c’è poco da salvare. Anche sefine le occasioni per il pari ci sono e il gol decisivo matura in maniera episodica — ma non per questo immeritata. A contribuire ...