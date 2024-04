L’assunzione quotidiana di aceto di mele aiuta a ridurre il gonfiore e facilita la gestione del peso? Provare per credere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) «Ho iniziato a incorporare l’dinella mia dieta l’anno scorso quando ho seguito il programma dietetico Artah Health. Rhian Stephenson, nutrizionista e naturopata, incorpora questo ingrediente in molte delle sue ricette, sempre con un risultato gustoso. Sapevo che il suo metodo potevare a bilanciare lo zucchero nel sangue (di cui avevo molto bisogno in quel momento, a causa di una dieta ricca di amidi e zuccheri), ma non capivo veramente l’impatto che avrebbe potuto avere sulla mia di(in particolare nelil) e sulla mia fame…». Vedi alla voce (in trend topic da mesi su Tik Tok): bere acqua edi...